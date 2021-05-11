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МВД назвало основания для отказа иностранцам в получении гражданства РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации

МВД назвало основания для отказа иностранцам в получении гражданства РФ

Кирилл Николаев

Общество

Сразу несколько оснований могут стать причинами для отказа иностранцам в получении российского гражданства. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что заявления лиц, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ, участвуют в вооруженных конфликтах либо совершали в действия, направленные против российского контингента миротворческих сил, будут отклонены. Также не будут рассмотрены заявления, которые содержат заведомо ложную информацию.

По данным МВД, основанием для отказа в получении гражданства РФ может стать участие в совершении или в подготовке к преступлениям экстремистской или террористической направленности. Также российский паспорт не сможет получит депортированный из РФ иностранец. Другими основаниями для отказа в приеме гражданства РФ являются непогашенная судимость и военная служба или служба в органах безопасности иностранного государства, сообщает ТАСС.

Читайте также: МВД объяснило, по каким основаниям иностранцы чаще всего получают гражданство РФ

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