Стало известно, по каким основаниям иностранцы чаще всего получают гражданство РФ

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Брак, упрощенный порядок для иностранных граждан ряда государств и наличие статуса носителя русского языка являются наиболее частыми основаниями для получения российского гражданства. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что брак с гражданином РФ на протяжении не менее трех лет дает основания для получения российского паспорта. Наличие гражданства Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины дает право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

По данным МВД, основанием для получения российского паспорта становились наличие общих детей в браке с россиянином и участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей. Кроме того, решение о принятии иностранца в российское гражданство в 2020-2021 годах определялось президентом России.

Всего в 2020 году российское гражданство получили свыше 656 тысяч иностранцев. За три месяца 2021 года гражданами РФ стали около 160 тысяч человек, сообщает ТАСС.

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