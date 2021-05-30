СМИ: Разведка Британии допустила возможность утечки COVID-19 из лаборатории

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Разведывательные службы Великобритании начали считать возможной версию утечки коронавируса из лаборатории. Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая.

До этого разведка страны называла данную версию маловероятной, однако теперь она вновь серьезно рассматривается. Вирус мог быть создан в Уханьском институте вирусологии в Китае, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен сообщили, что у них есть доказательства искусственного происхождения COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Онищенко оценил версию о лабораторном происхождении COVID-19