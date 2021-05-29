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В Британии доказали искусственное происхождение коронавируса
Фото: twitter.com/IANS Tweets

В Британии доказали искусственное происхождение коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен сообщили, что у них есть доказательства искусственного происхождения коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

По мнению ученых, китайские специалисты разработали COVID-19 в лаборатории Уханя. После этого они попытались скрыть следы так, чтобы все улики указывали на естественное происхождение вируса, говорится в работе.

Далглиш и Соренсен проанализировали проекты, которые разрабатывали уханьские ученые между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские ученые совместно с американцами трудились над созданием инструментов для разработки SARS-Cov-2.

В работе ученых говорится, что специалисты из Уханя попытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он смог быстро размножаться в клетках человека. Это было необходимо, чтобы изучить воздействие инфекции на людей.

Британский и норвежский ученые решили, что за основу был взят коронавирус у пещерных летучих мышей, а затем к бактерии был присоединен «шип», который сделал ее смертоносной. Один из признаков, который указывает на подобную манипуляцию с вирусом, — это ряд из четырех аминокислот, найденный в «шипе» коронавируса.

По словам норвежца, все аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток. При этом положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление, заявил Биргер Соренсен.

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