Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме

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Новый вариант коронавируса с характеристиками существующего британского и индийского штаммов обнаружили во Вьетнаме. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Так, министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что по результатам секвенирования (установление нуклеотидной последовательности ДНК — прим. «ВМ») у нескольких пациентов был выявлен COVID-19 с признаками сразу обоих вариантов инфекции.

Издание VnExpress пишет, что вьетнамский гибридный штамм имеет большую опасность и легко передается через воздух. Кроме того, новый вариант коронавируса является основной причиной стремительного увеличения числа заболевших во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что врачи выявили новый опасный штамм COVID-19 на востоке Индии.

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