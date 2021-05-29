Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме
Фото: pixabay.com

Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме

Полина Долганова

В мире

Новый вариант коронавируса с характеристиками существующего британского и индийского штаммов обнаружили во Вьетнаме. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Так, министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что по результатам секвенирования (установление нуклеотидной последовательности ДНК — прим. «ВМ») у нескольких пациентов был выявлен COVID-19 с признаками сразу обоих вариантов инфекции.

Издание VnExpress пишет, что вьетнамский гибридный штамм имеет большую опасность и легко передается через воздух. Кроме того, новый вариант коронавируса является основной причиной стремительного увеличения числа заболевших во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что врачи выявили новый опасный штамм COVID-19 на востоке Индии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснил, от чего зависит тяжесть течения COVID-19

болезньВьетнамкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Наш ответ Польше: чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте