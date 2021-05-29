Новый вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме
Новый вариант коронавируса с характеристиками существующего британского и индийского штаммов обнаружили во Вьетнаме. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Так, министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что по результатам секвенирования (установление нуклеотидной последовательности ДНК — прим. «ВМ») у нескольких пациентов был выявлен COVID-19 с признаками сразу обоих вариантов инфекции.
Издание VnExpress пишет, что вьетнамский гибридный штамм имеет большую опасность и легко передается через воздух. Кроме того, новый вариант коронавируса является основной причиной стремительного увеличения числа заболевших во Вьетнаме.
Ранее сообщалось, что врачи выявили новый опасный штамм COVID-19 на востоке Индии.
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