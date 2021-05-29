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Онищенко оценил версию о лабораторном происхождении COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко оценил версию о лабораторном происхождении COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Любая версия происхождения коронавирусной инфекции пока не может быть доказана. Об этом в субботу, 29 мая, заявил депутат Госдумы РФ, бывший руководитель Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

Комментируя сообщения о том, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен обнаружили доказательства лабораторного происхождения COVID-19, Онищенко отметил, что подтвердить данную гипотезу нельзя, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию. Это означает отсутствие признанного всеми странами легитимного механизма контроля.

По мнению Онищенко, «виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию».

Академик подчеркнул, что приоритетными задачами в борьбе с коронавирусом являются вакцинация и соблюдение санитарных мер, включая масочный режим, сообщает РИА Новости.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов рассказал, как, по его мнению, произошел COVID-19. Он предположил, что первыми носителями вируса были животные, подчеркнув, что даже самые мощные компьютеры не могут рассчитать и дать точный ответ на вопрос, откуда появилась коронавирусная инфекция.

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Геннадий Онищенкоисследованиекоронавирус
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