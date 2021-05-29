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Гибрид мутаций: новый вариант коронавируса может стать доминирующим в России
Фото: flickr.com/NIAID

Гибрид мутаций: новый вариант коронавируса может стать доминирующим в России

Ростислав Зубков

Здоровье

Во Вьетнаме выявлен новый вариант коронавируса — гибрид британского и индийского штаммов. Местные эксперты утверждают, что эта мутация более заразная и проще передается от человека к человеку. Может ли вьетнамский штамм попасть в Россию и чем это грозит, «Вечерняя Москва» узнала у вирусологов.

Известно, что британская мутация COVID-19 является одной из самых опасных с точки зрения заразности. Специалисты подтверждали, что данному штамму проще инфицировать людей. Кроме того, новые и не менее тревожащие штаммы ковида продолжают обнаруживать в Индии — стране, где ситуация с вирусом остается самой тяжелой в планетарном масштабе.

Соединение британского и индийского штаммов коронавируса в гибрид может представлять реальную опасность, если имеющиеся на руках вакцины окажутся бессильны против него, сказал «ВМ» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Если вирус устойчив — это крайне неприятная вещь. Нам придется искать другие варианты вакцин, — пояснил он.

По его словам, вероятность широкомасштабного распространения «гибрида» не слишком велика, хотя такая возможность все же существует.

— Вирусы никто не может запретить или разрешить. Куда могут, туда они и пойдут, — отметил вирусолог.

Гибрид мутаций: новый вариант коронавируса может стать доминирующим в РоссииФото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Собеседник «ВМ» высказал мнение, что сдержать новую мутацию вируса можно при помощи вакцинации. Прививки способны задержать приход и распространение гибридного штамма, считает эксперт. В противном случае, говорит он, нельзя исключать печального сценария: новой волны COVID-19 в России.

— Ну а не захотим вакцинироваться — пойдем естественным путем, — сказал Альтштейн.

Он добавил, что сейчас самое важное — понять, есть ли варианты нейтрализовать «гибрид» с помощью антител, возникающих после вакцинации.

В свою очередь профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский отметил, что новые варианты коронавируса появляются все время.

— Это закон больших чисел, — указал эксперт.

По его мнению, гибрид индийского и британского штаммов ковида мог возникнуть в результате рекомбинации — перетасовки кусков гена белка (шипа коронавируса) при совместном заражении родительскими штаммами. При этом Аграновский обратил внимание, что обе мутации вируса обладают повышенной заразностью. В этой связи неудивительно, что «гибриду» будет проще проникать в организм человека и инфицировать его, добавил собеседник «ВМ».

— Штамм может попасть в Россию. Он может стать доминирующим и добавить проблем, если мы не будем прививаться, — предупредил он.

В заключение вирусолог напомнил, что российские вакцины безопасны, эффективны и защищают от всех известных штаммов.

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Вьетнаммутациякоронавирус
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