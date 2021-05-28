Происхождение COVID-19 и иммунитет: эксперты оценили слухи о коронавирусе

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Пандемия COVID-19 стала основой для зарождения множества слухов. Причем их источниками становятся совершенно разные стороны.

К примеру, существует утверждение, что после прививки от коронавируса иммунитет становится сильнее, чем до болезни. Однако ведущие отечественные вирусологи утверждают, что это не так. Как пояснил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, у переболевших данной инфекцией иммунитет всегда будет выше, чем у тех, кто сделал прививку.

— Защитная функция организма после перенесенного заболевания всегда имеет более продолжительный характер, чем после вакцины, — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что разговоры о том, что титры антител после вакцинации будут выше, неправдивы. Более стойким считается иммунитет, образовавшийся после перенесенного заболевания. Такого же мнения придерживается ведущий научный сотрудник Института экспериментальной и клинической медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Чтобы подтвердить это, он привел в качестве примера оценку анализов сывороток, которые были взяты у переболевших коронавирусом и прошедших вакцинацию, передает «Общественная служба новостей».

— Процесс от заражения до выздоровления является более мощной нагрузкой на иммунную систему, поэтому она адекватнее и полноценнее дает ответ, — подчеркнул эксперт.

Тем временем вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов рассказал, как, по его мнению, произошел COVID-19. Он считает, что первыми носителями вируса были животные, однако даже самые мощные компьютеры не могут рассчитать и дать точный ответ на вопрос, откуда появилась коронавирусная инфекция.

— Я не уверен, что могут быть абсолютно точные подсчеты. Как мне кажется, все математические эпидемиологические прогнозы в жизни потом не воспроизводятся, — пояснил эксперт.

Он добавил, что можно выдвинуть три версии происхождения коронавируса: естественное, выведение путем селекции и генная инженерия, отмечает «Царьград». Однако сам вирусолог придерживается первого, так как в его пользу говорит то, что до существующей ныне пандемии были подобные случаи.

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