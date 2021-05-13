Новая пандемия? Какая связь у индийской «черной плесени» и COVID-19

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Эпидемия мукормикоза, или «черной плесени», которая охватила Индию, не грозит россиянам, поскольку уровень санитарных условий и медицинского обслуживания в РФ на более высоком уровне. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, данная болезнь является эндемической и имеет конкретную географию распространения:

— Мукормикоз встречается в Индии, а также некоторых странах Юго-Восточной Азии, чем, собственно говоря, и объясняется высокое количество заболевших среди индусов.

По словам эксперта, в условиях скученности, которая существует в Индии, повышенной контагиозности, а также при наличии иных инфекций распространение мукормикоза происходит быстрее.

— У россиян больше возможностей получить квалифицированную медицинскую помощь, да и немаловажен тот факт, что мукормикоз не передается от человека к человеку, так как в организм инфекция попадает после вдыхания спор грибка, которые витают в воздухе. Также грибок может попасть в организм через раны и иные типы повреждения. Но то, что смертельная болезнь усилилась на фоне второй волны COVID-19, — это факт, — отметил Альтштейн.

Данный недуг, по словам врача, имеет высокую летальность, которая возникает на фоне лечения, во время которого применяются очень ядовитые антигрибковые препараты. Кроме того, пораженные части тела и органы приходится удалять хирургическим путем.

— Грибок поражает легкие и пазухи, а также глаза. В основном заражаются те, у кого ослабленный иммунитет, и люди, переболевшие COVID-19. Активно проявляется мукормикоз у диабетиков, которые болеют «короной». Коварство болезни заключается в том, что после завершения острой стадии COVID-19, когда должно наступить облегчение, начинает проявляться так называемая черная плесень, — сообщил специалист.

Недуг быстрее распространяется в антисанитарных условиях, которые наблюдаются во многих населенных пунктах Индии. И что немаловажно, еще и до пандемии коронавирусной инфекции, когда в мире редко фиксировали случаи заражения мукормикозом, эта страна была главным источником его распространения. По словам эксперта, там ежегодно регистрировали около полусотни случаев заболеваемости.

В заключение врач отметил, что в нашей стране, в отличие от Индии, не нарушен общий иммунитет, нет условий для распространения инфекции, поскольку уровень санитарных стандартов выше:

— Нам это не грозит, у нас нет спор этих грибков, занести их каким-либо образом сложно на территорию России. Следовательно, вероятность распространения этой инфекции в наших широтах исключена.

Эксперт заверил, что это «исключительно индийская проблема».

Ранее фармакологи допустили вероятность развития индийского мукормикоза в России.

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