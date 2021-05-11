Пункт вакцинации от коронавируса открыли в замке графа Дракулы

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Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открыли в замке Бран, более известном как замок Дракулы в Трансильвании.

Напомним, что эту достопримечательность часто связывают с именем Влада Цепеша, считающегося прототипом самого известного в литературе вампира – графа Дракулы. Он жил в XV веке. Согласно мнению исследователей, прозвище «Дракул» досталось ему от отца, который был рыцарем ордена Дракона. В переводе с румынского Dracul означает «дьявол» или, по ассоциации, «дракон».

По мнению местных властей, отличной рекламой иммунизации, которая в настоящее время не пользуется популярностью в стране, станет именно история прототипа знаменитого романаБрэма Стокера «Дракула».

Кроме того, в качестве выгодного рекламного предложения, всем, кто сделает прививку в Бране, выдают сертификат и бесплатный билет на посещение выставки средневековых пыток, отмечает «ОТР».

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