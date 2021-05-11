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Фармаколог допустил вероятность развития индийского мукормикоза в России
Фото: pixabay.com

Фармаколог допустил вероятность развития индийского мукормикоза в России

Елена Фролова

Здоровье

Коронавирусная инфекция становится проводником для других, более опасных заболеваний. Ситуация, которая складывается в Индии, должна стать уроком для других государств. Инфекционные заболевания, которые приводят к ампутации глаз, могут развиться и в России. Такого мнения придерживается военный врач, клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер.

Так, пандемия коронавируса привела к образованию другого страшного заболевания в Индии: мукормикоза. Инфекция поражает слизистую носа и глаз. В особо запущенных случаях индийские врачи вынуждены проводить операции по удалению глазных яблок. Иначе грибок может добраться до мозга. Уточняется, что раньше в стране диагностировалось шесть подобных случаев в год, а после появления COVID-19 — более 40 случаев.

— Мукормикоз, или черная плесень, является возбудителем, которого много во всем мире. Но теплый влажный климат и высокая скученность населения являются главными факторами увеличения заболеваемости, — уточнил Александр Эдигер.

По его словам, самая тяжелая форма — синоназальная. При ее симптомах идет поражение слизистой носа, придаточных пазух, глазниц, костей лицевого черепа. Эксперт также отметил, что удаление глаз, которое сейчас проводят в Индии, — вполне вероятный исход. Как подчеркнул врач, данная форма заболевания образуется при высокой концентрации возбудителя и резком снижении иммунитета, передает «Общественная служба новостей».

Такие возбудители являются опасными в тропическом и влажном климате, который характерен для Индии. В свою очередь коронавирусная инфекция сказывается на снижении иммунитета.

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