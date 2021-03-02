Геннадий Онищенко назвал способ борьбы с британским штаммом коронавируса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Несмотря на то что британский штамм коронавируса является более заразным, вакцинация поможет с ним справиться. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко НСН.

— Это новый подтип коронавирусной инфекции. У него произошли изменения в кодировке белков. Поэтому он стал более контагиозным, иными словами ему стало проще заражать, — объяснил Геннадий Онищенко.

Но это не означает, добавил он, что с ним не справятся вакцины. По мнению эксперта, нужно в спокойном режиме продолжать наращивать объемы вакцинации тремя российскими вакцинами. Парламентарий также отметил, что уже более 40 стран изъявили желание получить эти препараты, тем более что они стоят на порядок дешевле зарубежных аналогов.

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