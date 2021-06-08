Ученый рассказал, какая вакцина потребуется для ревакцинации после «Спутника V»

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Вакцинированным от коронавируса препаратом «Спутник V» стоит ревакцинироваться «Спутником Лайт». А вводить через год такой же препарат, который был введен в первый раз, нецелесообразно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Тем же самым препаратом ревакцинироваться нецелесообразно. Вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов, снова два компонента вводить… вряд ли целесообразно. Нужно ревакцинироваться только одним компонентом. А это уже новая вакцина. Она называется «Спутник Лайт», — сказал профессор.

Он отметил, что ревакцинации «Спутником Лайт» будет вполне достаточно. Альтштейн при этом усомнился в эффективности препарата «ЭпиВакКорона».

— Она не опасна. Но не дает защиты, пустая, — добавил ученый.

Также он отметил, что «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не исследованы в третьей фазе клинических испытаний. Для того чтобы говорить о том, что вакцины работают, нужно, чтобы они прошли все стадии.

— Единственная вакцина, которая прошла все фазы, — «Спутник V». Она защищает на 90 процентов с хвостиком. Поэтому она признана, и с ней все нормально. Что касается «КовиВак», то она сделана на обычном принципе, на котором сделаны несколько вакцин. Они работают, средней активности. Дают от 50 до 80 процентов защиты, что тоже неплохо, — сказал ученый.

Во вторник, 8 июня, заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе выступления в Госдуме заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V» может потребоваться другая вакцина. Однако исследования в этой области еще идут. По словам замминистра, ученые прогнозируют, что в следующем году, возможно, ревакцинация потребуется препаратами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Также Гриднев подчеркнул, что «Спутник V» больше распространен по стране и его поставок больше, потому что промышленное производство этой вакцины значительно крупнее.

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