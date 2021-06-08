Спутник для звезды: знаменитости прививаются от коронавируса и советуют всем сделать то же самое

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Известные артисты, музыканты, общественные деятели активно идут на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19. Однако вокруг коронавируса и прививки от него ходит много слухов. «Вечерка» попросила главного врача общей практики Диагностического центра № 5 Дениса Прокофьева ответить на вопросы о вакцинации.

Пандемия длится больше года, и многие уже переболели. Но со временем антитела после заболевания пропадают, и у человека возникает риск заражения.

А в ряде случаев они вообще не вырабатываются. Все это индивидуально и зависит от многих факторов — тяжести заболевания, особенностей организма. Поэтому, даже если вы переболели, через некоторое время нужно обязательно вакцинироваться. Причем сделать это не откладывая. Все вакцины доказали свою безопасность и эффективность. Не существует какой-либо особой и специальной вакцины для пожилых людей или для людей с хроническими заболеваниями — они подходят всем.

Дополнительно хотелось бы отметить, что иммунитет после вакцинации формируется не сразу, а через некоторое время после введения второго компонента. И если вы, например, запланировали отпуск, то срочно нужно привиться, так как в отпуске вы, скорее всего, будете общаться с людьми, посещать общественные места, да и болеть в чужом городе или стране не очень приятно. А такой риск очень даже велик.

Cветлана Немоляева, народная артистка РСФСР:

— Я играю в театре, снимаюсь в кино, постоянно общаюсь с людьми. Прививка от коронавируса необходима. Я сделала укол «Спутника» полтора месяца назад в поликлинике, к которой прикреплена. Как маленькая, ужасно боюсь уколов, но ко мне врачи отнеслись очень трогательно. Вакцинация прошла абсолютно безболезненно. У меня вся семья привилась — и сын, и внуки. Я настоятельно всем рекомендую сделать то же самое.

Яна Клявиня, певица:

— Как только мы узнали точно, что мы поедем на съемки «Ну-ка, все вместе!» в Москву, поняли, что заодно должны сделать прививку. Почему именно «Спутник»? Потому что доверяем российской медицине, хотя живем в Европе. К сожалению, у меня в Латвии эту вакцину еще не признают, но мы делали прививку для себя, и это был наш выбор. После чувствовали себя хорошо. В первый день у меня поднялась небольшая температура. На следующий день вообще, как огурчик.

Фото: Из личного архива Яны Клявини

Гарик Сукачев, рок-музыкант, поэт, композитор:

— Я совсем не боялся вакцинироваться от ковида, потому что с детства привык делать разные прививки. Какая мотивация в данном случае? Простая. Нужно думать о том, что, если вдруг заразишься, можешь заразить и близких тебе людей. После вакцинации я чувствовал себя отлично. И сама прививка была абсолютно безболезненной. Даже не сравнить с укусом комара. Насекомое точно кусает больнее. Прививку сделала и моя супруга Ольга. И она тоже чувствует себя хорошо.

Нонна Гришаева, актриса театра и кино:

— Моя позиция однозначная. Делать прививку — это гражданская ответственность любого нормального человека. Уже очевидно, что наша прививка ничуть не хуже мировых аналогов. А без вакцинации нам просто не побороть пандемию. От этого страдает культура, искусство, в котором мы работаем, проблемы экономические… Не говоря уже о десятках тысяч жизней, которые уносит эта болезнь. Мы потеряли очень близких людей, коллег. И виной всему ковид. Я не вижу других альтернатив и советую сделать прививку всем своим знакомым, друзьям и родственникам. После вакцины у меня была небольшая слабость, но она быстро прошла. Других побочных эффектов не было.

Нонна Гришаева / Фото: АГН «Москва»

Дмитрий Харатьян, народный артист РФ:

— Первую прививку я сделал еще в декабре, вторую — в январе. Чувствую себя прекрасно — и психологически, и физически. С тех пор как привился, ни разу вообще ничем не болел, и антитела у меня есть. Я не раздумывал над тем, делать прививку или нет. Очень ждал, когда уже можно будет вакцинироваться. Записался в своей поликлинике. Это невежество и предрассудки не доверять тому, что совершенно очевидно. Тому, что может спасти людей от смерти. Самый большой враг для человека — смерть. А эта прививка дает гарантию того, что ты не умрешь, если заболеешь. Все мои близкие тоже вакцинировались.

Михаил Ширвиндт, телеведущий, театральный актер и кинопродюсер:

— Я сделал прививки от коронавируса в марте. Некоторое время сомневался, но многие мои знакомые и родные перенесли вирус очень тяжело. Некоторые до сих пор борются с последствиями заболевания. Побочные явления от прививки — полные пустяки по сравнению с реальной «короной». Я, кстати, обе фазы перенес совершенно нормально. Вакцинируйтесь — не сомневайтесь.

Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер:

— Мы с Валерией ковидом тяжело переболели, поэтому нам пока делать прививку нельзя. Но как только будет можно, вакцинируемся. Моя мама, дочка, теща, друзья — все привились. А чего пугаться-то? Всего лишь комариный укус. Это все равно, что Слон боится Моську. Нас в детстве от чего только ни прививали. Я уверен, что российская вирусология номер один в мире. Нашим врачам доверяю больше всех на свете. Они принимали активное участие в том числе и в спасении моей жизни.

Фото: instagram/prigozhin_iosif

Алена Апина, певица, актриса:

— Я делала прививку «Спутник-V» в конце декабря, вторую — через 21 день. После процедуры многие мои поклонники писали мне, волновались, как я себя чувствую. Я всем отвечала, что отлично. Только совсем немножко и недолго побаливало место, куда был сделан укол, но в этом ничего особенного нет. Такие же ощущения могут возникать после любой прививки. Своим поклонникам на странице в соцсети я написала: «Ну вот и все! Страхам и всяким ожиданиям конец! Я сделала прививку»!

Родион Газманов, музыкант, телеведущий:

— Первый раз я привился в районной поликлинике еще в начале сентября и потом, как положено, через 21 день. Решил вакцинироваться, не сомневаясь, потому как очень много моих знакомых и родственников уже испытали на себе ковид. Нужно понимать, что мы живем в ХХI веке, а еще в ХХ веке вакцины спасали жизни миллионов людей. И важен коллективный иммунитет. Вакцина работает, если привито определенное количество населения.

Никас Сафронов, заслуженный художник РФ:

— Я, как и все, делал обе прививки в районной поликлинике месяца три назад и чувствую себя очень хорошо. Сам укол абсолютно безболезненный, легкий. От ковида умерли мои друзья: Борис Грачевский, Анатолий Трушкин, Василий Лановой. С такой инфекцией шутить, конечно, нельзя. Поэтому лучше себя обезопасить и продолжать жить дальше спокойно. И ведь эта прививка дает право выезжать за границу, путешествовать, не сдавая ПЦР-тест.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Егор Кончаловский, режиссер и продюсер:

— Я привился месяц назад. Знал о побочных эффектах, но оба укола «пролетели» незаметно. Это совершенно ничтожная цена за безопасность — свою и близких. Уважаю мнение людей, которые не вакцинируются. Но лично мне так спокойнее.

Юлия Такшина, актриса театра и кино:

— Я привилась. Все в порядке. Даже ни на секунду не задумывалась, вакцинироваться или нет. Впереди ведь много гастролей — переездов и перелетов, без прививки никуда. И, конечно, лучше себя обезопасить. Здоровье прежде всего! Мои родители, друзья и коллеги тоже вакцинировались, и все очень довольны. Никого ничего не беспокоит. Вакцине доверяю, потому что многие люди, и пожилые в том числе, сделав ее, чувствуют себя восхитительно и ощутили некую свободу. Для меня это было критерием.

НЕ БОЛЕЕ 40 МИНУТ

Записаться на прививку от коронавируса можно в любом из 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Также в Москве работают мобильные бригады вакцинации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках, они есть в торговых центрах и на других городских объектах — там можно прививаться без записи. На вакцинацию нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). Вы потратите не более 40 минут, из них полчаса — это наблюдение после прививки. После укола вам выдадут сертификат с отметкой об инъекции, вторую печать поставят в него же.

БОЛЕТЬ СТРАШНЕЕ

Многие боятся, что прививка приведет к болезненным последствиям, но эти опасения мало оправданны. Лишь у небольшого количества привившихся встречаются незначительные побочные эффекты: повышение температуры, боль в месте укола, слабость. Все это проходит максимум в течение 1–2 дней, а то и за несколько часов. А вот последствия болезни куда серьезнее. Например, воспалительный процесс, вызываемый инфекционными заболеваниями, в том числе и коронавирусом, может негативно влиять на половую функцию. Существует также риск возникновения тромбоза, он может усилить этот эффект.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерия Гарматюк, врач общей практики Городской поликлиники № 62:

— Никакой особой подготовки к прививке не требуется. Хочу отдельно отметить, что перед вакцинацией сдавать тест на антитела не нужно. Осмотр врача, конечно, необходим, но его проведут прямо в пункте вакцинации. Также добавлю, что после прививки ограничения минимальны: в течение трех дней желательно исключить алкоголь и физические нагрузки. А затем можно вести привычный образ жизни, например поехать в отпуск, загорать, плавать, заниматься спортом.

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