Исследователи обнаружили причину повреждения легких при COVID-19

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За поражением легких при коронавирусе стоят один из фрагментов оболочки SARS-CoV-2 и белок PALS1. Об этом сообщил один из авторов нового исследования, научный сотрудник Брукхевенской национальной лаборатории Лю Цюнь во вторник, 8 июня.

— Белки оболочки вируса могут «вытягивать» молекулы PALS1 из межклеточных соединений и разрушать их. Это помогает частицам SARS-CoV-2 быстрее распространяться, — сообщил ученый.

Уточняется, что из-за COVID-19 легочная ткань повреждается и ее клетки массово гибнут. В частности, по этой причине иногда у людей развивается тяжелая форма пневмонии, а также другие осложнения.

Такие сбои, отмечается в исследовании, вызваны одним из фрагментов оболочки коронавируса — Ec18, которая имеет способность встраиваться в молекулы белка PALS1. В результате этого соединения между клетками легких разрушаются. Исследователи считают, что результаты их работы могут помочь замедлить или остановить коронавирус, отмечается в тексте в журнале Nature Communications.

Ранее Минздрав допустил необходимость повторной вакцинации для привитых «Спутником V».

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