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Роспотребнадзор назвал процент людей с антителами после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Роспотребнадзор назвал процент людей с антителами после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Иван Юминов

Здоровье

Достаточный уровень антител к коронавирусу выработался у 95,8 процента сделавших прививку препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 8 июня.

— У 95,8 процента людей выработалось достаточное количество антител, а 4,2 процента среди вакцинированных имели нулевые антитела, — рассказал Горелов в эфире «России 1».

Напомним, что в России одобрены для применения три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Ранее Минздрав одобрил пострегистрационные исследования вакцины «КовиВак».

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Читайте также: «Спутник Лайт» собираются применять в России для вакцинации молодежи от COVID-19

«ЭпиВакКорона»коронавирусвакцина
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