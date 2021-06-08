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Минздрав одобрил пострегистрационные исследования вакцины «КовиВак»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Минздрав одобрил пострегистрационные исследования вакцины «КовиВак»

Иван Юминов

Здоровье

Министерство здравоохранения России разрешило приступить к пострегистрационным исследованиям вакцины «КовиВак». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 8 июня.

— Цель клинического исследования — оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата «КовиВак» на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, — рассказали в министерстве.

В испытаниях примут участие 32 тысячи добровольцев, они закончатся в конце 2022 года, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что препарат «Спутник Лайт» собираются применять в России для вакцинации молодежи от COVID-19.

Напомним, что в России одобрены для применения три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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