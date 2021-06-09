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Дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом откроются в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом откроются в Москве

Анастасия Колоскова

Город

В ближайшее время в столице откроются дополнительные больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 9 июня.

— К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболеваний. Расширяется количество больничных коек... В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, — сказал глава города.

Столичный мэр добавил, что открытые медицинские учреждения задействуют в борьбе с COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее мэр столицы сообщил, что городские власти не планируют вводить в Москве локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.

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коронавирусСергей Собянинстоличные больницы
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