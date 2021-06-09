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Власти Москвы усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в организациях
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Власти Москвы усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в организациях

Илья Ашуров

Город

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти столицы усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в организациях и предприятиях. Об этом в среду, 9 июня, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, постоянный контроль за соблюдением санитарных норм и правил будут проводить полиция, Роспотребнадзор и уполномоченные сотрудники столичного правительства. При этом особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам и заведениям общепита.

— За нарушение установленных законодательством требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. В случае повторных нарушений, может быть приостановка деятельности до 90 суток, — цитирует Данчикова РИА Новости.

Кроме того, в столице усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. По мнению Данчикова, ответственное поведение горожан и следование санитарным нормам позволят остановить рост заболевших и избежать введения дополнительных ограничений.

Ранее в среду, 9 июня, столичный оперштаб сообщил о выявлении 4124 новых случаев заболевания COVID-19. Это наибольшее число выявленных случаев коронавируса в Москве с 16 января этого года.

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