Московские врачи вылечили еще 2311 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Еще 2311 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки. Об этом в среду, 9 июня, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Таким образом, всего за время пандемии выздоровели 1 082 243 человека.

Фото: Оперштаб Москвы

За последние 24 часа в Москве подтвердили еще 4124 новых случая заражения, госпитализированы были 1539 человек, 58 пациентов скончались. Всего в Москве зарегистрировано 1 209 214 случаев коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 пожилых людей. Специалисты отметили, что прививаться пожилым людям можно даже при наличии у них хронических заболеваний. При этом главное, чтобы они не были в фазе обострения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Происхождение COVID-19 и иммунитет: эксперты оценили слухи о коронавирусе