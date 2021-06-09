Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московские врачи вылечили еще 2311 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московские врачи вылечили еще 2311 пациентов от COVID-19 за сутки

Илья Ашуров

Город

Еще 2311 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки. Об этом в среду, 9 июня, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Таким образом, всего за время пандемии выздоровели 1 082 243 человека.

Московские врачи вылечили еще 2311 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб Москвы

За последние 24 часа в Москве подтвердили еще 4124 новых случая заражения, госпитализированы были 1539 человек, 58 пациентов скончались. Всего в Москве зарегистрировано 1 209 214 случаев коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 пожилых людей. Специалисты отметили, что прививаться пожилым людям можно даже при наличии у них хронических заболеваний. При этом главное, чтобы они не были в фазе обострения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Происхождение COVID-19 и иммунитет: эксперты оценили слухи о коронавирусе

коронавирусМосквастатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте