Проверки мер против COVID-19 усилят в Москве во время праздников

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проверки мер против коронавируса увеличат в Москве во время праздников. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу, 11 июня.

— Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено. Напомню, что высокие штрафные санкции к тем, кто меры не выполняет, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что контролирующие органы проверят большое количество предприятий, в том числе летние веранды. Кроме того, Немерюк добавил, что нескольким заведениям пришлось приостановить работу за несоблюдение дистанции между столиками, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что значки «Я вакцинирован» могут появиться у сотрудников кафе и ресторанов в Москве.

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