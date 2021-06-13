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Сергей Собянин назвал героической работу столичных соцработников во время пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин назвал героической работу столичных соцработников во время пандемии

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал работу социальных работников столицы во время пандемии коронавируса героической. Такое мнение глава города выразил в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что сотрудникам различных столичных служб приходилось доставлять еду и лекарства по всему городу.

— И никто из них не ушел и не сказал, что там большой риск — общаться с больными или теми, кто в изоляции находится, — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за ситуации с COVID-19.

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