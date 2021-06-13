Сергей Собянин назвал героической работу столичных соцработников во время пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал работу социальных работников столицы во время пандемии коронавируса героической. Такое мнение глава города выразил в эфире телеканала «Россия 1».
Он напомнил, что сотрудникам различных столичных служб приходилось доставлять еду и лекарства по всему городу.
— И никто из них не ушел и не сказал, что там большой риск — общаться с больными или теми, кто в изоляции находится, — сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за ситуации с COVID-19.
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