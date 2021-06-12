Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анастасия Ракова: Доля молодых людей c COVID-19 увеличилась на 35 процентов за два месяца
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Анастасия Ракова: Доля молодых людей c COVID-19 увеличилась на 35 процентов за два месяца

Иван Юминов

Город

Доля молодых людей от 18 до 35 лет среди заболевших коронавирусом увеличилась на 35 процентов за два месяца. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 12 июня.

— Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35 процентов, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших, — рассказала заммэра.

Ракова добавила, что по этой причине свою работу приостановят общественные места, которые часто посещают молодые люди, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Рестораны, ночные клубы и бары в Москве не смогут работать ночью до 20 июня

коронавирусАнастасия Раковастатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте