Анастасия Ракова: Доля молодых людей c COVID-19 увеличилась на 35 процентов за два месяца

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Доля молодых людей от 18 до 35 лет среди заболевших коронавирусом увеличилась на 35 процентов за два месяца. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 12 июня.

— Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35 процентов, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших, — рассказала заммэра.

Ракова добавила, что по этой причине свою работу приостановят общественные места, которые часто посещают молодые люди, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19.

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