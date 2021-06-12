Сергей Собянин продлил выходные, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продление выходных дней в столице до 20 июня необходимо для того, чтобы сбить волну заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 июня.

— Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня 2021 года, — рассказал глава города.

Ситуация с распространением COVID-19 резко осложнилась за последнюю неделю, добавил мэр. По его словам, число новых случаев выросло до пиковых значений 2020 года.

Кроме того, глава города отметил, что теперь коронавирусом тяжело болеют многие люди среднего возраста — и даже молодые. В связи с этим Собянин порекомендовал перейти на удаленную работу не менее 30 процентам сотрудников компаний, которые еще не вакцинировались от COVID-19. Москвичам старшего поколения лучше воздержаться от поездок и побыть дома, сообщил мэр в своем личном блоге.

Ранее сообщалось, что рестораны, ночные клубы и бары в Москве не смогут работать ночью до 20 июня из-за ситуации с COVID-19.

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