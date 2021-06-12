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Рестораны, ночные клубы и бары в Москве не смогут работать ночью до 20 июня
Фото: Twitter / Официальный аккаунт Сергея Собянина 

Рестораны, ночные клубы и бары в Москве не смогут работать ночью до 20 июня

Иван Юминов

Город

В период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 июня.

Уточняется, что исключение будет сделано только для обслуживания навынос. Кроме того, в парках закроют аттракционы, детские и спортивные площадки, а также пункты проката — гулять там при этом по-прежнему разрешено.

Также до 20 июня будут закрыты фуд-корты в торговых центрах и детские игровые комнаты, отмечается в личном блоге мэра.

Ранее сообщалось, что Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня.

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