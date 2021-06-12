Сергей Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Нерабочие дни с сохранением заработной платы для сотрудников продлятся в столице в период с 15 по 19 июня. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 июня.

— Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня 2021 года, — рассказал глава города.

Кроме того, Сергей Собянин порекомендовал перейти на удаленную работу не менее 30 процентам сотрудников компаний, которые еще не вакцинировались от COVID-19. Москвичам старшего поколения лучше воздержаться от поездок и побыть дома, отметил мэр в своем личном блоге.

Ранее Собянин призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19.

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