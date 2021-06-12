Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за ситуации с COVID-19
Столичные власти не планируют вводить пропускной режим и повышать штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 12 июня.
— Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве не обсуждается и не планируется, — приводит слова заммэра ТАСС.
Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с COVID-19.
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