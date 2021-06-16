Звезду фильма «Исчезнувшая» насмерть сбил мопед

Кадр из фильма «Отель Нью-Хэмпшир»

Американскую актрису Лизу Бейнс 14 июня на пешеходном переходе сбил неизвестный на мопеде. От полученной черепно-мозговой травмы она скончалась в больнице. Ей было 65 лет.

Звезда фильма «Исчезнувшая» переходила дорогу в центре Нью-Йорка по регулируемому пешеходному переходу. Водитель мопеда проехал на красный свет и врезался в актрису. После чего скрылся с места происшествия. Она упала и ударилась головой об асфальт. Прибывшие медики доставили ее в больницу, но не смогли спасти. Лиза Бейнс умерла в понедельник, 14 июня, сообщает издание New York Post.

Актриса оставила яркий след в истории кинематографа и была беззаветно предана своей профессии. Все ее близкие потрясены случившимся, отмечает ее агент.

Лиза Бейнс за свою творческую карьеру сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах, среди которых «Отчаянные домохозяйки», «Отель Нью-Хэмпшир», «Стрекоза», «Писатели свободы» и еще множество известных картин.