«Грубый животный секс»: психолог объяснил, кому стоит выбрать в любовники футбольного болельщика

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Футбольные болельщики отличаются страстным темпераментом, но совсем не думают о желаниях женщины в постели. Поэтому, если девушка хочет еще и внимания со стороны избранника, такой любовник ей не подойдет. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

— Если женщина хочет мужчину, который возьмет ее любым способом и без учета ее интересов, то да, футбольный фанат — это ее типаж. А если она хочет получить какое-то удовольствие, чтобы прислушались к ее интересам, тогда надо искать более эмпатичного мужчину. Поэтому если девушке нужен грубый животный секс, то да. Если же нужны еще какие-то изыски, чтобы сказали, что она самая красивая женщина, то это сложнее. Чем больше тестостерона у мужчины, тем хуже работает язык. Во всем нужна золотая середина, — пояснил собеседник «ВМ».

По мнению психолога-сексолога, у футбольных болельщиков часто преобладают мускулинные качества. А для баланса нужно 20–30 процентов женственных черт у мужчины, заключил специалист.