«В этой помойке начинает рыться»: Пугачева сообщила, почему недолюбливает Кудрявцеву

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Алла Пугачева высказалась в передаче «Пусть говорят», посвященной ее юбилею, по поводу телеведущей Леры Кудрявцевой. Примадонна недовольна некоторыми вопросами, которые телеведущая задала ее бывшему возлюбленному Сергею Челобанову.

Во время интервью в рамках программы «Секрет на миллион», Кудрявцева задавала ему вопросы о личной жизни с певицей. В частности, какова она в постели. Подобные вопросы возмутили певицу и она довольно резко отреагировала на это.

— Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая — ведущая — и в этой помойке начинает рыться. «Скажите, а вы спали с ней?» — спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот... «Да», — говорит. «Ой, а какая она в постели?» — продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора, — рассказывает Пугачева.

Позже Кудрявцева в интервью SUPER парирует фразой самой Примадонны.

— «Танки грязи не боятся!» — это ведь ваша фраза, Алла Борисовна? Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь и зарабатываю на жизнь уже 25 лет, — труд нелегкий, не всегда приятный, — высказала она свою позицию, отмечает издание «АиФ».

После случившегося звезды никак не выказывали негативного отношения друг к другу.