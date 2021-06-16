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Число оформленных в мае 2021 года ипотек в Москве выросло в четыре раза
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Число оформленных в мае 2021 года ипотек в Москве выросло в четыре раза

Анастасия Колоскова

Город

За май 2021 года Росреестр зарегистрировал в Москве почти 10 тысяч договоров на ипотеку, что в четыре раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

Жители Москвы заключили 9 855 договоров ипотечного жилищного кредитования за май текущего года, тогда как в мае 2020 года москвичи оформили 2 349 ипотек, а в мае 2019 года — 6 679 ипотек.

Всего за пять месяцев этого года 2021 года Росреестр в Москве зарегистрировал 49 340 ипотечных договоров в жилом сегменте. Этот показатель на 65 процентов превысил результат аналогичного периода прошлого года и на 38,5 процента 2019-го.

— В столичном регионе в январе-мае зарегистрировано максимальное количество ипотек за все время учета статистики — не хватило символических 660 договоров для преодоления очередного порога в 50 тысяч сделок. Пока, это наивысший показатель для первых пяти месяцев даже с учетом майских праздничных дней, наличие которых, как и в ситуации со «вторичкой» отразилось в разнице с апрелем на 24 процента, — прокомментировал ситуацию руководитель столичного Управления Росреестра Игорь Майданов.

Он уточнил, что ведомство установило новый майский рекорд, побив показатель 2018 года в 7 тысяч ипотечных договоров.

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