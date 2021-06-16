База мировой практики применения IT-технологий появилась на портале ICT.Moscow

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Раздел «Кейсы», в котором собрана база российских и зарубежных практик применения IT-технологий, появился на портале ICT.Moscow. Об этом сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в среду, 16 июня.

— Нами накоплен большой опыт как внутренних, так и внешних практик применения наиболее интересных Москве IT-технологий, и мы готовы им поделиться. Собранная база знаний может быть полезна бизнесу, разработчикам и государственным институтам, — рассказал руководитель ведомства.

Так, пользователи смогут ознакомиться с опытом в области искусственного интеллекта, блокчейна, 5G, а также виртуальной и дополненной реальности. Всего в разделе доступно более тысячи IT-практик.

Попробовать поделиться опытом применения информационных технологий можно с помощью специальной формы на сайте ICT.Moscow. После проверки его могут опубликовать, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.