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Жители Подмосковья сдали около 200 кубометров старой бытовой техники
Фото: Pixabay

Жители Подмосковья сдали около 200 кубометров старой бытовой техники

Елена Фролова

Общество

Порядка 200 кубических метров вышедшей из строя бытовой техники собрали в Московской области по программе экологической акции «Сдай старую бытовую технику!». Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства ЖКХ.

Мероприятие продлится до 30 июня. Желающие могут привезти на переработку электроприборы. Сделать это можно на любой из площадок проекта «Мегабак», а также партнеров акции. Желающие могут присоединиться к областному конкурсу. Для этого нужно сфотографироваться на площадке. Снимок необходимо выложить в Instagram, сопроводив его хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак.

Как объяснил руководитель ведомства Антон Велиховский, чаще всего граждане привозят на переработку старые телевизоры и кухонную бытовую технику, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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