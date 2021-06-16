Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Средняя зарплата жителей Подмосковья выросла до 58 тысяч рублей в 2020 году. Об этом этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В среду, 16 июня, состоялись публичные слушания по проекту закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2020 год».

Зиновьева сообщила, что в 2020 году правительство планировало направить на поддержку предпринимательства 6,9 миллиарда рублей. По словам министра, бюджет был исполнен на 99 процентов.

Она добавила, что область получила новые налоги на сумму 53 миллиарда рублей от открытия 416 предприятий. В свою очередь объем промышленного производства составил 3,4 триллиона рублей.

Кроме того, среднемесячная зарплата в Подмосковье увеличилась до 58 тысяч рублей в прошлом году.

— И достаточно активно у нас идет рост количества самозанятых — 168 тысяч на конец прошлого года, темп роста 28 процентов, уже сегодня у нас 211 тысяч самозанятых, рост в этом году продолжился, — уточнила Зиновьева.

При этом темп роста в сфере малого и среднего бизнеса составил более четырех процентов, пишет агентство городских новостей «Москва».