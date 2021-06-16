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Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» открылась на ВДНХ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» открылась на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения

Главная выставка страны в период до 4 июля приглашает москвичей и гостей столицы в Северный розарий, где открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Проект приручен к 80-летию с начала войны.

На 28 снимках запечатлены ветераны Великой Отечественной войны. Герои проекта расскажут истории о военных сражениях, мужестве и долге.

Съемки проходили в шести городах так, чтобы показать ветеранов Великой Отечественной войны из разных уголков России такими, какими их еще не видел никто. За каждым кадром кроется целый ряд историй, способных затронуть сердца людей. Это истории не столько о военном времени, сколько о любви, дружбе, простых радостях.

Выставку можно посетить бесплатно, сообщается на сайте ВДНХ.

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