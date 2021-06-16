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Дмитрий Певцов: В Думе намерен представлять интересы не партий, а всего народа
Фото: Юлия Свиткова

Дмитрий Певцов: В Думе намерен представлять интересы не партий, а всего народа

Павел Гриднев

Общество

Народный артист и общественный деятель Дмитрий Певцов заявил о намерении стать депутатом Государственной думы по 200-му избирательному округу Москвы. Об этом Певцов сообщил на открытии штаба общественной поддержки.

По словам Дмитрия Певцова, решение заняться политической деятельностью он принимал не «сгоряча», а «вдумчиво и взвешенно». Несколько месяцев артист изучал проблемы округов Москвы, встречался с представителями партий, однако решил идти путем самовыдвижения. Ему надо собрать 20 тысяч подписей жителей столицы.

— Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив, — отметил Певцов. — Известность дает возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека, — заключил народный артист.

Актер отметил, что в 200-м округе действует неформальное общественное движение «Добровольцы Певцова». Вместе с соратниками деятелю удалось решить ряд вопросов в 200-м избирательном округе. Например, отстоять театр «Мел», который хотели выселить чиновники. Также общественники встали на защиту студийной мастерской на Олонецкой, 15а, добиваются скорейшей реконструкции кинотеатра «Полярный», строительства детских садов и проведения экологической экспертизы на месте бывшего мусоросортировочного предприятия. Это лишь малая часть совместных инициатив, подчеркнул Певцов.

Свои главные задачи в Государственной думе Певцов видит в незамедлительной отмене пенсионной реформы, корректировке закона о культуре, содействии развитию системы доступных детских и юношеских творческих центров, введении выплат ветеранам боевых действий и ликвидаторам чернобыльской аварии.

Свою поддержку артисту выразили представители ветеранских организаций, спортивно-досуговых центров, советов семей, Общества ветеранов Чернобыля и центров поддержки родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Организации «Доброе сердце», «Светлячок» и «Моя семья» вместе с инициативными москвичами одобрили решение Певцова стать кандидатом-самовыдвиженцем.

В состав 200-го избирательного округа входят московские районы Северный, Алтуфьево, Северное и Южное Медведково, а также Отрадное, Лианозово и Бибирево.

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