«Лучше ничем не болеть»: в РАН прокомментировали новый способ защиты от COVID

Фото: Pixabay

Заражение простудой не только может помочь человеку побороть COVID-19, но и с равной степенью вероятности снизить иммунитет и ослабить организм в целом. Таким образом, будет спровоцировано тяжелое течение заболевания. Этого мнения придерживается вирусолог РАН Александр Шестопалов.

Научные деятели из Йельского университета ранее сообщили, что простуда может стать своеобразным барьером, способным защитить человека от коронавируса. Эксперты считают, что вирус, провоцирующий простуду, может запустить иммунный ответ. То есть у организма получится справиться с COVID-19. Ученые уверены, что это открытие может стать своеобразным толчком для поиска более эффективных методов лечения инфекции.

Как подчеркнул российский вирусолог, в теории предположение его зарубежных коллег может быть верным, но существует вероятность того, что простуда может ослабить организм перед «встречей» с COVID-19.

— С одной стороны, их заявление имеет место. Обычный аденовирус может стимулировать иммунитет. Но важно понимать, что это всегда палка о двух концах. С равной степенью вероятности данное заболевание может и ослабить организм перед заражением коронавирусом, — пояснил Александр Шестопалов.

Поэтому он заключил, что лучше ничем вообще не болеть. Чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции, следует придерживаться простых способов: как можно чаще мыть руки, не прикасаться на улице к лицу и выдерживать социальную дистанцию в полтора–два метра, отмечает Общественная служба новостей.