Путин заявил о договоренности России и США вернуть послов

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил о договоренности России и США вернуть послов, пишут РИА Новости.

— Мы договорились о том, что этот вопрос решен, — заявил Путин в ходе пресс-конференции в Женеве.

Глава государства назвал сроки возвращения послов техническим вопросом.

Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России. На следующий день, 16 апреля, Москва сообщила об ответных мерах.