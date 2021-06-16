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Путин заявил о договоренности России и США вернуть послов
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Путин заявил о договоренности России и США вернуть послов

Полина Долганова

Политика

Президент России Владимир Путин сообщил о договоренности России и США вернуть послов, пишут РИА Новости.

— Мы договорились о том, что этот вопрос решен, — заявил Путин в ходе пресс-конференции в Женеве.

Глава государства назвал сроки возвращения послов техническим вопросом.

Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России. На следующий день, 16 апреля, Москва сообщила об ответных мерах.

Владимир ПутинДжо БайденПолитика
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