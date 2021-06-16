«Есть отношения и не один год»: Асмус поделилась подробностями личной жизни

Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус пожаловалась на то, что ей постоянно приписывают романы с мужчинами.

— Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу — с Александром Петровым, — рассказала Асмус.

Единственное, что связывает ее с ними, по словам актрисы, — это работа и дружба. Асмус добавила, что у нее есть отношения и не один год, но СМИ так и не смогли узнать имя ее избранника.

Подписчики были удивлены таким признанием.

«Да ладно?! Неужели с Батрухой?!»; «Не обращай ни на кого внимания. Ты классная, талантливая!»; «Они просто завидуют», — написали фолловеры.