«Есть отношения и не один год»: Асмус поделилась подробностями личной жизни
Актриса Кристина Асмус пожаловалась на то, что ей постоянно приписывают романы с мужчинами.
— Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу — с Александром Петровым, — рассказала Асмус.
Единственное, что связывает ее с ними, по словам актрисы, — это работа и дружба. Асмус добавила, что у нее есть отношения и не один год, но СМИ так и не смогли узнать имя ее избранника.
Подписчики были удивлены таким признанием.
«Да ладно?! Неужели с Батрухой?!»; «Не обращай ни на кого внимания. Ты классная, талантливая!»; «Они просто завидуют», — написали фолловеры.
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