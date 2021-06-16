«Нужен дождь»: депутат Госдумы оценил ситуацию с засухой в Курганской области

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Облет территории Зауралья на самолете совершил депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков. В результате ему удалось оценить ситуацию с засухой в Курганской области. По мнению парламентария, регион может лишиться урожая, если не прольется дождь.

В соцсетях было выложено видео, снятое во время полета. Во время записи Александр Ильтяков обращает внимание на то, что засуха является проблемой для региона и для дальнейшего спасения ситуации нужен ливень.

— Дождя надо нам! Сельское хозяйство. Срочно, срочно! Дай бог! — произнес депутат во время записи.

Позже он рассказал, что облет был совершен 14 июня. В настоящее время на территории области наблюдается достаточно критичная ситуация, отмечает телеканал 360.

— Дело в том, что дождя у нас не было с начала мая. В результате горят посевы. Регион рискует остаться без урожая и экономики, если не случится нужной нам погоды, — прокомментировал депутат.

Он также добавил, что по такому поводу даже посетил Петрозаводск, где обсуждалось решение вопроса. Также парламентарий посетил церковную службу, которую провел бывший владыка Курганский и Шадринский Константин.