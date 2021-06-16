Стало известно, как фанаты в Петербурге отреагировали на победу сборной России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу, который состоялся 16 июня.

Игра завершилась счетом 1:0 в пользу россиян. Отличился полузащитник Алексей Миранчук, который забил гол в дополнительное время первого тайма.

Это событие вызвало неподдельный восторг у болельщиков по всей стране, а особенно в Санкт-Петербурге, где и состоялась встреча. После матча в «Футбольной деревне» на Конюшенной площади люди стали обниматься друг с другом и ликовать. Некоторые горожане и приезжие наблюдали за ходом игры около одного из ресторанов на Невском проспекте. За последними минутами игры они наблюдали, затаив дыхание, отмечают «Невские новости». Когда стало понятно, что победа достанется национальной сборной, они стали скандировать: «Россия!».