ФИФА отстранила футболиста «Ростова» за допинг на полгода

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Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего «Ростова» Владимира Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и футболистки из России были возбуждены в марте 2021 года. Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

Обухова дисквалифицировали на шесть месяцев с 4 июня 2021 года. По данным второго источника агентства, «Ростов» планирует расторгнуть с российским футболистом контракт.