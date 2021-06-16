Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ФИФА отстранила футболиста «Ростова» за допинг на полгода
Фото: twitter.com/pfc_cska

ФИФА отстранила футболиста «Ростова» за допинг на полгода

Анастасия Волоснова

Спорт

Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего «Ростова» Владимира Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и футболистки из России были возбуждены в марте 2021 года. Спортсменов подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

Обухова дисквалифицировали на шесть месяцев с 4 июня 2021 года. По данным второго источника агентства, «Ростов» планирует расторгнуть с российским футболистом контракт.

Читайте также:
ФИФАдопингСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте