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Набор учеников объявила школа-интернат с подготовкой для летчиков в Подмосковье
Фото: freepik.com

Набор учеников объявила школа-интернат с подготовкой для летчиков в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Набор учащихся в 8, 9 и 10-е классы объявила школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина в Московской области. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Министерства образования.

По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, документы на обучение будут приниматься до 5 июля.

— Образовательное учреждение находится в подмосковном Фрязине. При этом на обучение принимаются ребята со всей области, а также других российских регионов, — объяснила Ирина Каклюгина.

Она также рассказала, что с 2021 года будет организовано размещение и обучение школьников в новом современном здании. Как рассказала зампредседателя регионального правительства, с понедельника по пятницу учащиеся проживают в интернате, а летом для них организуют практику. Обучение, проживание и питание проводятся на бесплатной основе. Большая часть выпускников образовательного учреждения становится летчиками, отмечает РИАМО.

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