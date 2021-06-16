Несколько трамваев задерживаются в центре Москвы из-за ДТП

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

Трамваи № 7 и 9 задерживаются в центре Москвы из-за ДТП. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 16 июня.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Лесной улицы. Оба маршрута временно изменили. Так, вместо Тверской Заставы они ходят до метро «Новослободская», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».