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Особые условия получения кешбэка для многодетных семей предложили ввести в России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Особые условия получения кешбэка для многодетных семей предложили ввести в России

Полина Долганова

Общество

В России следует рассмотреть вопрос предоставления особых условий туристического кешбэка для многодетных семей из расчета 20 процентов от стоимость поездки. Такое предложение выдвинула уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, в России важно стимулировать рождаемость и оказывать поддержку многодетным семьям.

Она напомнила, что в настоящее время гражданам возвращается 20 процентов от стоимости поездки по России на карту МИР, при этом максимальная сумма возврата за одну транзакцию составляет 20 тысяч рублей.

— В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в России прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств для многодетных семей из расчета 20 процентов от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России, — приводит слова Волынец RT.

При этом, как отметила общественный деятель, необходимо установить максимальный размер кешбэка — 20 тысяч рублей — на каждого члена семьи.

Она подытожила, что обновления помогут обеспечить целевые расходы, сделать использование денежных средств более прозрачным, а также повысить качество жизни многодетных семей.

Ранее сообщалось, что спрос на путешествия по России вырос на 25 процентов за год.

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