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«Сделать семейный лейбл»: Моргенштерн рассказал о планах на семью и детей
Фото: instagram/morgen_shtern

«Сделать семейный лейбл»: Моргенштерн рассказал о планах на семью и детей

Михаил Алимов

Общество

Рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, рассказал о своих планах на личном фронте — исполнитель уже в 23 года хочет завести десять детей, но пока не готов к женитьбе, считая ее необязательной.

— Я хочу детей, хочу семью. Мне хочется десять детей. Причем прямо сейчас, чтобы через двадцать лет сделать семейный лейбл и выиграть всю индустрию, — говорит он.

Музыкант объяснил, что считает поход в ЗАГС формальностью и и главное, что ты испытываешь к человеку.

— Я не понимаю, зачем формальности? Когда ты обещаешь государству, что будешь любить человека всю жизнь... Я не думаю, что у меня будет когда-то поход в ЗАГС. А вот свадьба – может быть, — отметил Моргенштерн.

Также он рассказал, что для него период, когда он считал, что у мужчины должно быть много девушек, прошел. По его словам, каждый должен пройти такой период и понять, что «это бесполезно». Музыкант хочет, чтобы у него были дети от одной девушки — его возлюбленной Дилары Зинатуллиной, сообщил он в интервью изданию «Собеседник».

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