Корчевников пожаловался на отсутствие успеха у девушек

Фото: Аккаунт Бориса Корчевникова в Instagram (@b.korchevnikov)

В очередном выпуске телепередачи «Судьба человека» ее ведущий Борис Корчевников пожаловался, что не пользуется успехом у противоположного пола и часто получает отказ при попытке взять у девушки телефон.

Во время интервью с актером Вячеславом Разбегаевым, который счастлив в браке уже почти 20 лет, 38-летний ведущий попросил у него совета, как привлечь внимание понравившейся девушки.

— Просто берете телефон, а там как пойдет. Если вам дали телефон — это уже знак, — ответил герой программы.

Однако Корчевников признался, что этот прием в его случае не работает.

— Я вам честно скажу, я так пробовал. Не дают!, — посетовал он с грустью.

— Значит, пока не судьба, — обнадежил его Вячеслав.

Актер рассказал, что и сам поздно создал в семью — только в 40 лет.

— Что ж, «рано я крест на себе поставил», оказывается. А не было ли отчаяния? 40 лет… Многие люди вашей профессии к этому возрасту уже успели жениться, развестись и снова жениться, — поинтересовался у Разбегаева Корчевников.

Актер ответил, что подходил к этому вопросу осознанно, так как хотел жениться один раз и навсегда. Он с женой воспитывает троих дочерей. Ведущий согласился, что в вопросе брака лучше подождать, чем жениться и разводиться и высказался против так называемых испытательных браков.

Напомним, Корчевников много лет был в отношениях с актрисой Анной Сесиль-Свердловой, однако до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Находящийся в статусе холостяка телеведущий не раз говорил о желании найти вторую половину.

Ранее он рассказал, что он не испытывал чувства вины при расставании с девушками.