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Астрологи назвали самых умных детей по знаку зодиака
Фото: Pixabay

Астрологи назвали самых умных детей по знаку зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

Эксперты по звездным прогнозам рассказали, под какими знаками зодиака рождаются дети, наделенныесообразительностью и выдающимся интеллектом.

Возглавили рейтинг Близнецы. Эти дети не отличаются дисциплинированностью и вряд ли смогут похвастаться школьным аттестатом с отличием, однако они обладают острым и ясным умом и способностью к анализу.

Второе место занимают дети, рожденные под знаком Козерога и Девы. У них интеллектуальной харизмы, однако из-за своей педантичности и скрупулезности они легко обучаются и нередко имеют багаж энциклопедических знаний, что не может остаться незаметным для окружающих.

Отличительной особенностью Водолея и Скорпиона является креативный подход и необычные суждения. Часто они даже в детском возрасте обладают весьма зрелым образом мышления.

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