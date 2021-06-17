Аналитики назвали профессии с самой высокой зарплатой в России

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Аналитики назвали профессии, которые имеют самую высокую среднюю зарплату в России. Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру».

Одна из самых высокооплачиваемых должностей — технический директор в сфере IT.

— В обязанности такого специалиста входит контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и сопровождение внедрения нового ПО, а также подготовка технических документов и общение с заказчиком, — говорят аналитики.

По их словам, самый высокий доход в России доступен именно соискателям на данную должность. Технический директор по IT в среднем получает 183 тысячи рублей в месяц, а предложения на рынке труда колеблются от 135 до 327 тысяч рублей.

Следующими по уровню дохода стали Go-разработчики. Это сотрудники, которые занимаются разработкой приложений на языке программирования от Google и работают с их файловой системой. Их средняя зарплата в России составляет 163 тысячи рублей.

Замыкают тройку лидеров продакт-менеджеры. Они формируют стратегию развития компании и управляют командой, разрабатывающей продукт. В среднем такие специалисты получают 156 тысяч рублей.

В сфере управления персоналом также похвастаться высоким доходом может генеральный директор, который руководит сотрудниками, занимается кадровыми вопросами в компании, стратегическим планированием и соблюдением законодательства. В среднем генеральный директор в России получает 150 тысяч рублей.

Специалисты из сферы дизайна тоже представлены в исследовании. Продуктовый дизайнер и UX/UI-дизайнер создают дизайн-макеты, интерфейсы и исследуют поведение аудитории. Получают они 116 и 106 тысяч рублей соответственно.

Еще одной высокооплачиваемой профессией стала должность главного инженера. Он руководит сотрудниками на предприятии и в среднем получает 99 тысяч рублей.

В юридической сфере высокую зарплату получает патентный поверенный. Он защищает право на интеллектуальную собственность. Такой специалист получает 94 тысячи рублей.

Такой же зарплатой может похвастаться профессиональный каменщик, который занимается укладкой стен, монтажом железобетонных перекрытий и умеет работать с электроинструментами.

Исследование проводилось российским сервисом «Работа.ру», входящим в экосистему «Сбера». В июне 2021 года было проанализировано более 200 тысяч вакансий по всей стране, отмечает ТАСС.