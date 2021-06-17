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Счетная палата рассказала о росте цен на жилье из-за господдержки ипотеки
Фото: Вечерняя Москва

Счетная палата рассказала о росте цен на жилье из-за господдержки ипотеки

Полина Долганова

Экономика

Меры государственной поддержки строительной отрасли в России в период пандемии COVID-19, среди которых были ипотечные программы и субсидирование кредитов застройщикам, помогли сохранить темпы ввода жилья и увеличить спрос. Об этом говорится в соответствующем отчете Счетной палаты.

Вместе с тем, господдержка ипотеки за год привела к увеличению цен на жилье на 12 процентов.

Кроме того, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) действие сразу четырех ипотечных программ на первичном рынке привело к росту цен на жилье на 18 процентов.

В то же время, согласно подсчетам Счетной палаты, меры государственной поддержки помогли избежать массового банкротства застройщиками.

Всего на меры поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства за последние два года было выделено из федерального бюджета 89 миллиардов рублей. Только 58,4 миллиарда из них были использованы.

Ранее сообщалось, что число оформленных в мае 2021 года ипотек в Москве выросло в четыре раза.

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